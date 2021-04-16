"Зідан прийшов в Реал і бере трофей за трофеєм, в тому числі і великі. Три Ліги чемпіонів у статусі тренера! Він феноменальний.

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Йому не потрібно багато говорити. Він ніколи не говорив багато, коли був гравцем. Його футбол говорив сам за себе. Працюючи тренером, він діє схожим чином. Він не так багато говорить, і при цьому взагалі не вибагливий.

Все це багато в чому пов'язано з тим, як він виконує свою роботу. А він робить її бездоганно. Він просто виходить у фінал і знає, як його виграти. Зідан перебуває в унікальному становищі", – цитує Фердінанда As.

Нагадаємо, за вихід у фінал Реал позмагається з Челсі, а в іншій парі Манчестер Сіті зустрінеться з ПСЖ.

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