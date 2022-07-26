"В принципе, ситуация не такая уж безнадежная, Динамо много и долго готовилось. Война войной, но команда была собрана, сыграно много товарищеских игр. Да, это не те матчи, где нужно добывать очки, в то же время это лучше, чем совсем ничего. Но в то же время чувствуется, что чего-то нет. А нет у Динамо атаки.

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Нет центрального нападающего, который бы двигался по ширине, назад и так далее. Забивать реально некому. Беседин – ну никакой сейчас, Цыганков сейчас слабенький, далекий от своих лучших показателей. Поэтому наш, по сути, единственный шанс сохранить равновесие до конца игрового времени и дотянуть до лотереи из серии пенальти, где попытаться вытащить счастливый билет. Думаю, что именно так будет играть Луческу.

Да, есть вероятность поймать турок на контратаке, но она очень мала, потому что будем откровенными – Фенербахче и, собственно, Жезушу победа сейчас нужна больше, чем Динамо", – поделился Сабо в комментарии Footboom.

Напомним, первая встреча между Динамо и Фенербахче завершилась безголевой ничьей. Ответный матч запланирован на завтра, 27 июля, начало в 20:00.

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