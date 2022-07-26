"У принципі, ситуація не така вже й безнадійна, Динамо багато й довго готувалося. Війна війною, але команда була зібрана, зіграно багато товариських ігор. Так, це не ті матчі, де потрібно здобувати очки, водночас це краще, ніж зовсім нічого. Але водночас відчувається, що чогось немає. А немає в Динамо атаки.

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Немає центрального нападника, який би рухався по ширині, назад і таке інше. Забивати реально немає кому. Бєсєдін – ну ніякий зараз, Циганков зараз слабенький, далекий від своїх найкращих показників. Тому наш, по суті, єдиний шанс – зберегти рівновагу до кінця ігрового часу та дотягнути до лотереї із серії пенальті, де спробувати витягти щасливий білет. Думаю, що саме так гратиме Луческу.

Так, є ймовірність упіймати турків на контратаці, але вона дуже мала, тому що будемо відвертими – Фенербахче і, власне, Жезушу перемога зараз потрібна більше, ніж Динамо", – поділився Сабо у коментарі Footboom.

Нагадаємо, перша зустріч між Динамо та Фенербахче завершилась безгольовою нічиєю. Матч-відповідь запланований на завтра, 27 липня, початок о 20:00.

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