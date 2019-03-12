Фекир назвал лучшего игрока планеты и рецепт успеха в матче с Барселоной

Лидер французского Лиона Набиль Фекир пообщался с журналистами перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с испанской Барселоной.

"Барселона – одна из лучших команд Европы. Играть против таких соперников всегда приятно. Это нормально, что болельщики ждут многого от меня в грядущем матче. Мы сделаем все возможное, пусть даже мы понимаем, что это будет тяжелая игра.

Лучшие камбэки плей-офф Лиги чемпионов

Для меня Лионель Месси – лучший футболист планеты. Я уже играл против него на чемпионате мира. Он находится на вершине уже десять лет и каждый год делает решающий вклад в успехи своей команды, выигрывает для нее трофеи. Сделаем все возможное, чтобы его остановить.

Матчи Аякса и Манчестер Юнайтед вдохновляют. Это были огромные сюрпризы, и мы приехали сюда, чтобы преподнести еще один. Да, это будет очень трудно, но мы бойцы. Нужно играть раскованно. Нам нечего терять, поэтому мы подходим к матчу без страха. Это детская мечта – сыграть в таком матче. Особенный матч, просто не могу его дождаться", – приводит слова Фекира официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Барселона – Лион состоится в среду, 13 марта. Начало поединка в 22:00.