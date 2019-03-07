Лучшие камбэки плей-офф Лиги чемпионов

В истории Лиги чемпионов неоднократно были случаи, когда команда-аутсайдер выдавала невероятный камбэк и проходила дальше. "Футбол 24" после подвигов Аякса и Манчестер Юнайтед вспоминает самые памятные из них.

1. Реал – Вольфсбург – 3:0 (первый матч – 0:2)

1/4 финала Лиги чемпионов 2015/16

Первый поединок сложился для "сливочных" крайне неудачно – поражение 0:2. Однако в ответном матче все стало на свои места. Криштиану Роналду оформил хет-трик, а Реал прошел в полуфинал Лиги чемпионов, а впоследствии и выиграл турнир.

2. Бавария – Порту – 6:1 (первый матч – 1:3)

1/4 финала Лиги чемпионов 2014/15

В Португалии Бавария потерпела неожиданное поражение, однако на домашней арене просто уничтожила соперника, забив 5 голов еще в первом тайме. Впоследствии в полуфинале команда Гвардиолы была бита Барселоной.

3. Челси – ПСЖ – 2:0 (первый матч – 1:3)

1/4 финала Лиги чемпионов 2013/14

Команда Моуринью смогла отыграться после поражения 1:3 в первой игре. Решающий гол забил Демба Ба на последних минутах поединка.

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Челси прошел дальше, однако в полуфинале уступил мадридскому Атлетико.

4. Манчестер Юнайтед – Олимпиакос – 3:0 (первый матч – 0:2)

1/8 финала Лиги чемпионов 2013/14

Манкунианцы неожиданно проиграли в Греции и поставили свой выход в четвертьфинал под большое сомнение. Однако в ответном матче МЮ в лучших традициях времен Фергюсона победил с нужным счетом благодаря хет-трику ван Перси.

В четвертьфинале МЮ по сумме двух матчей уступил Баварии.

5. Барселона – Милан – 4:0 (первый матч – 0:2)

1/8 финала Лиги чемпионов 2012/13

Милан сенсационно победил каталонцев в первом матче и сделал весомую заявку на выход в следующий этап соревнований. На "Камп Ноу" Барселона взяла убедительный реванш благодаря дублю Месси и голам Альбы и Давида Вильи.

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Каталонцы прошли дальше, однако в полуфинале потерпели сокрушительное поражение от Баварии (0:7 по итогам двух матчей).

6. Челси – Наполи – 4:1 (доп. время, первый матч – 1:3)

1/8 финала Лиги чемпионов 2011/12

Челси был в нескольких минутах от вылета из Лиги чемпионов, однако гол Лэмпарда с пенальти перевел игру в овертайм, а там уже лондонцы усилиями Дидье Дрогба забили решающий гол и прошли дальше.

Тот турнир завершился не менее драматичным финалом, в котором Челси одолел Баварию.

7. Монако – Реал – 3:1 (первый матч – 2:4)

1/4 финала Лиги чемпионов 2003/04

Один из самых сенсационных розыгрышей Лиги чемпионов. Это был не самый памятный камбэк в том сезоне (об этом позже), однако точно один из самых сенсационных. Скромный Монако сумел отыграться после поражения в Мадриде и впоследствии дошел до финала, где уступил Порту.

8. Барселона – Челси – 5:1 (доп. время, первый матч – 1:3)

1/4 финала Лиги чемпионов 1999/00

Челси убедительно победил Барселону на "Стэмфорд Бридж". Лондонцы вели со счетом 3:0, однако гол Фигу подарил каталонцам шансы на итоговый успех.

В ответном матче Барса победила в дополнительное время со счетом 5:1 и прошла в полуфинал, где уступила Валенсии.

9. Депортиво – Милан – 4:0 (первый матч – 1:4)

1/4 финала Лиги чемпионов 2003/04

Самая памятная ремонтада того сезона в Лиги чемпионов и одна из самых известных за всю историю турнира.

Казалось, после поражения в первой игре со счетом 1:4 галисийцам ничего не светит, однако на "Риасоре" Депортиво отправил 3 гола в ворота Милана еще в первом тайме, а во второй половине игры довершил дело, забив 4 гол и выбив Милан Шевченко из турнира.

В полуфинале на пути Депортиво стал будущий триумфатор соревнований – Порту.

10. Барселона – ПСЖ – 6:1 (первый матч – 0:4)

1/8 финала Лиги чемпионов 2016/17

Этот матч до сих пор свеж в памяти болельщиков. После поражения 0:4 в первом матче в Барселону верили, наверное, только самые горячие ее поклонники. По ходу матча каталонцы вели со счетом 3:0, однако гол Кавани, казалось, убил интригу в противостоянии.

На зависть всем скептикам, на последних минутах команда Луиса Энрике невероятным образом смогла забить трижды и пройти в четвертьфинал, где, впрочем, практически без шансов уступила Ювентусу.

11. Рома – Барселона – 3:0 (первый матч – 1:4)

1/4 финала Лиги чемпионов 2017/18

На Камп Ноу Барселона разбила Рому со счетом 4:1. А вот в Риме произошло нечто невероятное – хозяева сумели забить трижды и вырвали путевку в полуфинал.

12. Реал – Аякс – 1:4 (первый матч – 2:1)

1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19

Домашнее поражение 1:2, казалось, поставило крест на мечте Аякса выйти в четвертьфинал. Впрочем, голландцы не сдались. Реал был разбит на Сантьяго Бернабеу, а молодая команда Аякса подарила настоящую сенсацию.

13. ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:3 (первый матч – 2:0)

1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19

Обескровленный травмами Манчестер Юнайтед сотворил настоящее чудо в Париже. Практически без десяти футболистов основной обоймы манкунианцы неожиданно одолели ПСЖ с необходимым счетом и вышли в четвертьфинал. Да, возможно, немного помог VAR, но кого это теперь интересует?