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Фейерверки на бронетранспортере: как фанаты и игроки Црвены Звезды праздновали выход в групповой этап Лиги чемпионов

17:43 48 Читати українською
Фейерверки на бронетранспортере: как фанаты и игроки Црвены Звезды праздновали выход в групповой этап Лиги чемпионов
Фанаты Црвены Звезды / Фото Ultras Avanti

Сербские фанаты всегда славились своей бешеной поддержкой, но им удалось переплюнуть даже самих себя.

 

По итогам двух матчей последнего раунда квалификации ЛЧ Црвена Звезда прошла Янг Бойз благодаря правилу выездного гола.

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Фанаты сербского клуба были безумно счастливы и по такому случаю решили устроить импровизированный парад по улицам Белграда. Стоит отметить, что кроме традиционно большого количества пиротехники, болельщикам удалось привлечь к параду бронетранспортер.

По информации SK9, в шествии также приняли участие и некоторые футболисты команды.

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футбольные курьёзы Видеоновости Црвена Звезда Црвена Звезда Лига чемпионов футбольные фанаты Црвена Звезда - Янг Бойз
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