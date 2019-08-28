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Фанаты Црвены Звезды перед матчем Лиги чемпионов припарковали возле стадиона боевой танк

12:26 48 Читати українською
Фанаты Црвены Звезды перед матчем Лиги чемпионов припарковали возле стадиона боевой танк
Фанаты Црвены Звезды / Фото REUTERS

Сербские ультрас отличились очередной выходкой накануне матча квалификации Лиги чемпионов Црвена Звезда – Янг Бойз.

 

Болельщикам удалось разместить перед домашней ареной настоящий танк, который использовался в боевых действиях во время распада Югославии в 1990-х годах.

Квалификация ЛЧ: Олимпиакос разобрался с Краснодаром, Динамо Загреб и Црвена Звезда тоже добыли путевки в групповой этап

Советский Т-34 был покрашен в клубные цвета Црвены Звезды, а фанаты заявили, что этот акт символизирует лозунг команды: "Машина завелась".

К слову, после выездных 2:2, вчера сербы сыграли с Янг Бойз вничью 1:1 и квалифицировались в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Лига Европы Црвена Звезда Црвена Звезда футбольные фанаты Видеоновости Црвена Звезда - Янг Бойз
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