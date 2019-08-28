Феєрверки на бронетранспортері: як фанати і гравці Црвени Звезди святкували вихід у груповий етап Ліги чемпіонів

Сербські фанати завжди славились своєю шаленою підтримкою, але їм вдалось переплюнути навіть самих себе.

За підсумками двох матчів останнього раунду кваліфікації ЛЧ Црвена Звезда пройшла Янг Бойз завдяки правилу виїзного гола.

Фанати Црвени Звезди перед матчем Ліги чемпіонів припаркували біля стадіону бойовий танк

Фанати сербського клубу були шалено щасливі та з такої нагоди вирішили влаштувати імпровізований парад вулицями Белграда. Варто відзначити, що окрім традиційно великої кількості піротехніки, вболівальникам вдалось долучити до параду бронетранспортер.

За інформацією SK9, у ході також взяли участь і деякі футболісти команди.

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