toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЗОРЯ - ЕСПАНЬЙОЛ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР

Феєрверки на бронетранспортері: як фанати і гравці Црвени Звезди святкували вихід у груповий етап Ліги чемпіонів

17:40 138 Читать на русском
Феєрверки на бронетранспортері: як фанати і гравці Црвени Звезди святкували вихід у груповий етап Ліги чемпіонів
Фанати Црвени Звезди / Фото Ultras Avanti

Сербські фанати завжди славились своєю шаленою підтримкою, але їм вдалось переплюнути навіть самих себе.

 

За підсумками двох матчів останнього раунду кваліфікації ЛЧ Црвена Звезда пройшла Янг Бойз завдяки правилу виїзного гола.

Фанати Црвени Звезди перед матчем Ліги чемпіонів припаркували біля стадіону бойовий танк

Фанати сербського клубу були шалено щасливі та з такої нагоди вирішили влаштувати імпровізований парад вулицями Белграда. Варто відзначити, що окрім традиційно великої кількості піротехніки, вболівальникам вдалось долучити до параду бронетранспортер.

За інформацією SK9, у ході також взяли участь і деякі футболісти команди.

Безлад, що врятував клуб, і дружба з росіянами: ультрас ЦСКА Софія "Сектор Г" – Зорю очікує пекло

blog_ava
Литва – Україна: на матчі очікується аншлаг, у "синьо-жовтих" буде потужна підтримка
15:50
2187
Теги
футбольні курйози Відеоновини Црвена Звезда Црвена Звезда Ліга чемпіонів футбольні фанати Црвена Звезда - Янг Бойз
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
30
хв
Лілль
20:00
Сент-Етьєн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук