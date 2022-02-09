Палмейрас на классе одолел Аль-Ахли в полуфинале клубного чемпионата мира. Смотрите видео голов и обзор матча.

Победу бразильского гранда ковали Дуду и Рафаэль Вейга. Сначала экс-динамовец элегантным пасом вывел партнера на рандеву с голкипером, а затем забил сам. Дуду получил мяч от Вейги в центре поля, пробежал 40 метров и мощным ударом чуть не разорвал сетку – 2:0.

Дуду вывел Палмейрас в финал Клубного ЧМ – экс-динамовец забил гол и отдал гениальный ассист

Аль-Ахли также забил, однако вмешалась автоматическая система определения офсайдов, тестируемая на этом ЧМ. Роботы нарисовали сверхточную графику, посоветовав Клеману Тюрпену отменить взятие ворот. Доигрывали египтяне в меньшинстве – Ашраф зверским подкатом чуть не оторвал ногу Рони, за что получил прямую красную карточку.