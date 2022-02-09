Палмейрас на класі здолав Аль-Ахлі у півфіналі клубного чемпіонату світу. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Перемогу бразильського гранда кували Дуду та Рафаель Вейга. Спочатку екс-динамівець елегантним пасом вивів партнера на рандеву з голкіпером, а потім забив сам. Дуду отримав м'яч від Вейги в центрі поля, пробіг 40 метрів і могутнім ударом ледь не розірвав сітку – 2:0.

Дуду вивів Палмейрас у фінал Клубного ЧС – екс-динамівець забив гол та віддав геніальний асист

Аль-Ахлі також забив, однак втрутилася автоматична система визначення офсайдів, яка тестується на цьому ЧС. Роботи намалювали надточну графіку, порадивши Клеману Тюрпену скасувати взяття воріт. Догравали єгиптяни у меншості – Ашраф звірячим підкатом ледь не відірвав ногу Роні, за що отримав пряму червону картку.