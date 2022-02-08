Дуду вывел Палмейрас в финал Клубного ЧМ – экс-динамовец забил гол и отдал гениальный ассист
20:29 - Читати українською
Палмейрас обыграл Аль-Ахли в полуфинале Клубного чемпионата мира. Обзор матча читайте на "Футбол 24".
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Палмейрас – Аль-Ахли – 2:0
Голы: Вейга, 39, Дуду, 49
Бразильский Палмейрас без особых проблем завоевал путевку в финал Клубного чемпионата мира, где его соперником станет победитель пары Аль-Хиляль – Челси.
Ребров планирует посетить матчи Челси на Клубном чемпионате мира
Героем сегодняшнего вечера стал бывший полузащитник киевского Динамо Дуду. Бразилец организовал оба гола своей команды. Сначала он отдал гениальный ассист в одно касание на Вейгу, а в начале второго тайма роскошным ударом завершил стремительную контратаку.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter