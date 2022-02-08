Палмейрас обыграл Аль-Ахли в полуфинале Клубного чемпионата мира. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Клубный чемпионат мира, 1/2 финала

Палмейрас – Аль-Ахли – 2:0

Голы: Вейга, 39, Дуду, 49

Бразильский Палмейрас без особых проблем завоевал путевку в финал Клубного чемпионата мира, где его соперником станет победитель пары Аль-Хиляль – Челси.

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Героем сегодняшнего вечера стал бывший полузащитник киевского Динамо Дуду. Бразилец организовал оба гола своей команды. Сначала он отдал гениальный ассист в одно касание на Вейгу, а в начале второго тайма роскошным ударом завершил стремительную контратаку.