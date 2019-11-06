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Фавр – о победе в безумной перестрелке с Интером: Это был сумасшедший матч

13:57 45 Читати українською
Фавр – о победе в безумной перестрелке с Интером: Это был сумасшедший матч
Люсьен Фавр / Reuters

Главный тренер Боруссии Дортмунд Люсьен Фавр поделился эмоциями от камбека в матче 4 тура Лиги чемпионов против Интера (3:2).

51’ Ашраф Хакими
64’ Юлиан Брандт
77’ Ашраф Хакими
 
Лаутаро Мартинес 5’
Матиас Весино 40’
5’ Лаутаро Мартинес
40’ Матиас Весино
51’ Ашраф Хакими
64’ Юлиан Брандт
77’ Ашраф Хакими

"Уже в первом тайме у нас были положительные признаки. Мы создавали моменты, но, к сожалению, дважды пропустили. Если бы мы пропустили третий раз, то ситуация стала бы крайне тяжелой.

Невероятный камбэк "шмелей" в видеообзоре матча Боруссия Д – Интер – 3:2

После перерыва мы играли в очень атакующей манере и лучше прессинговали, останавливая их контратаки. Это был сумасшедший матч на замечательных скоростях, за таким приятно наблюдать", – рассказал Фавр в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, Интер имел преимущество в два гола после первого тайма, однако позволил Боруссии Д отыграться и даже вырвать победу. Теперь именно "шмели" занимают второе место группы F, опережая миланцев на три пункта.

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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Люсьен Фавр Люсьен Фавр Боруссия Дортмунд - Интер
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