Фавр – о победе в безумной перестрелке с Интером: Это был сумасшедший матч

Главный тренер Боруссии Дортмунд Люсьен Фавр поделился эмоциями от камбека в матче 4 тура Лиги чемпионов против Интера (3:2).

"Уже в первом тайме у нас были положительные признаки. Мы создавали моменты, но, к сожалению, дважды пропустили. Если бы мы пропустили третий раз, то ситуация стала бы крайне тяжелой.

Невероятный камбэк "шмелей" в видеообзоре матча Боруссия Д – Интер – 3:2

После перерыва мы играли в очень атакующей манере и лучше прессинговали, останавливая их контратаки. Это был сумасшедший матч на замечательных скоростях, за таким приятно наблюдать", – рассказал Фавр в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, Интер имел преимущество в два гола после первого тайма, однако позволил Боруссии Д отыграться и даже вырвать победу. Теперь именно "шмели" занимают второе место группы F, опережая миланцев на три пункта.

Боруссия Д благодаря камбэку победила Интер: проблемы миланцев с выходом на топ-уровень, герой Хакими и интрига в группе