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Фавр – про перемогу у шаленій перестрілці з Інтером: Це був божевільний матч

13:57 298 Читать на русском
Фавр – про перемогу у шаленій перестрілці з Інтером: Це був божевільний матч
Люсьєн Фавр / Reuters

Головний тренер Борусії Дортмунд Люсьєн Фавр поділився емоціями від камбеку у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Інтера (3:2).

51’ Ашраф Хакімі
64’ Юліан Брандт
77’ Ашраф Хакімі
 
Лаутаро Мартінес 5’
Матіас Весіно 40’
5’ Лаутаро Мартінес
40’ Матіас Весіно
51’ Ашраф Хакімі
64’ Юліан Брандт
77’ Ашраф Хакімі

"Уже в першому таймі у нас були позитивні ознаки. Ми створювали моменти, але, на жаль, двічі пропустили. Якби ми пропустили втретє, то ситуація стала б вкрай важкою.

Неймовірний камбек "джмелів" у відеоогляді матчу Борусія Д – Інтер – 3:2

Після перерви ми грали в дуже атакувальній манері і краще пресингували, зупиняючи їхні контратаки. Це був божевільний матч на чудових швидкостях, за таким приємно спостерігати", – розповів Фавр у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, Інтер мав перевагу у два голи після першого тайму, однак дозволив Борусії Д відігратися і навіть вирвати перемогу. Тепер саме "джмелі" посідають другу сходинку групи F, випереджаючи міланців на три пункти.

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Теги
Ліга чемпіонів Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр Борусія Дортмунд - Інтер
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