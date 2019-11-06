Фавр – про перемогу у шаленій перестрілці з Інтером: Це був божевільний матч

Головний тренер Борусії Дортмунд Люсьєн Фавр поділився емоціями від камбеку у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Інтера (3:2).

"Уже в першому таймі у нас були позитивні ознаки. Ми створювали моменти, але, на жаль, двічі пропустили. Якби ми пропустили втретє, то ситуація стала б вкрай важкою.

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Після перерви ми грали в дуже атакувальній манері і краще пресингували, зупиняючи їхні контратаки. Це був божевільний матч на чудових швидкостях, за таким приємно спостерігати", – розповів Фавр у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, Інтер мав перевагу у два голи після першого тайму, однак дозволив Борусії Д відігратися і навіть вирвати перемогу. Тепер саме "джмелі" посідають другу сходинку групи F, випереджаючи міланців на три пункти.

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