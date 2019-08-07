Фанаты вдохновенно исполнили гимн Украины в Брюгге – момент дня в Лиге чемпионов

Болельщики киевского Динамо на эмоциональной ноте завершили первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге (0:1).

Последние минуты поединка на стадионе Ян Брейдель прошли под аккомпанемент украинского национального гимна.

Брюгге – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

Фанаты Динамо, активно поддерживающие "бело-синих" на протяжении всех 90 минут, исполнили "Ще не вмерла Украины" под занавес матча против Брюгге. В этот момент украинские болельщики полностью доминировали в шумовом соревновании со своими бельгийскими оппонентами. К слову, в ходе встречи отечественные фанаты также ярко спели "Червону руту".

Напомним, что Динамо проиграло Брюгге на выезде. Единственный мяч во встрече забил Ханс Ванакен с пенальти. Ответный матч – 13 августа в Киеве.

Динамо проиграло в Брюгге первый матч квалификации Лиги чемпионов, но шансы остаются