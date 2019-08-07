toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
БРЮГГЕ - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Фанаты вдохновенно исполнили гимн Украины в Брюгге – момент дня в Лиге чемпионов

08:00 138 Читати українською
Фанаты вдохновенно исполнили гимн Украины в Брюгге – момент дня в Лиге чемпионов
Фанаты Динамо / фото С. Ярошевского

Болельщики киевского Динамо на эмоциональной ноте завершили первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге (0:1).

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

Последние минуты поединка на стадионе Ян Брейдель прошли под аккомпанемент украинского национального гимна.

Брюгге – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

Фанаты Динамо, активно поддерживающие "бело-синих" на протяжении всех 90 минут, исполнили "Ще не вмерла Украины" под занавес матча против Брюгге. В этот момент украинские болельщики полностью доминировали в шумовом соревновании со своими бельгийскими оппонентами. К слову, в ходе встречи отечественные фанаты также ярко спели "Червону руту".

Напомним, что Динамо проиграло Брюгге на выезде. Единственный мяч во встрече забил Ханс Ванакен с пенальти. Ответный матч – 13 августа в Киеве.

Динамо проиграло в Брюгге первый матч квалификации Лиги чемпионов, но шансы остаются

blog_ava
Брюгге – Динамо: Хацкевич проигрывает тренерскую дуэль, роковая травма, обманчивые шансы на ЛЧ и игра уровня ЛЕ
02:59
2469
Теги
Лига чемпионов Брюгге - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев футбольные фанаты Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
44
мин
Краснодар
20:00
Порту
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук