В ночь с 6 на 7 ноября произошло несколько массовых столкновений между болельщиками команд, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Все начали около 50 ультрас Милана, ворвавшихся в район Навильи, где скопились поклонники ПСЖ. Произошло массовое столкновение, по мотивам которого один француз попал в больницу в тяжелом состоянии. У него нашли два серьезных пореза на ноге, но врачам удалось предотвратить худшие последствия. Также были ранены два полицейских – первый получил удар тупым предметом в ногу, а второму разбили губу. Оба обошлись без госпитализации, виновника второго инцидента задержали.

На протяжении ночи произошло еще несколько более мелких драк, которые "тушили" местные правоохранители. Сегодня в 22:00 Сан-Сиро стоит ожидать адской атмосферы.

Folle notte di scontri sui Navigli e non solo tra tifosi del Milan e del Psg: un accoltellato e diversi feriti#Milano #Milan #Psg pic.twitter.com/okIoVqSBCA — Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) November 7, 2023

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