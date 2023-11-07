Фанати Мілана і ПСЖ влаштували криваву бійню перед матчем ЛЧ – один француз потрапив до лікарні у важкому стані
Поєдинку Мілан – ПСЖ у 4 турі Ліги чемпіонів передували жахливі події.
В ніч з 6 на 7 листопада відбулося кілька масових зіткнень між вболівальниками команд, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.
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Все почали близько 50 ультрас Мілана, які увірвалися в район Навільї, де скупчилися прихильники ПСЖ. Сталося масове зіткнення, за мотивами якого один француз потрапив до лікарні у важкому стані. У нього знайшли два серйозні порізи на нозі, але лікарям вдалося запобігти гіршим наслідкам. Також були поранення у двох поліцейських – перший отримав удар тупим предметом у ногу, а другому розбили губу. Обоє обійшлись без госпіталізації, винуватця другого інциденту затримали.
Упродовж ночі відбулося ще кілька дрібніших бійок, які "гасили" місцеві правоохоронці. Сьогодні о 22:00 на Сан-Сіро слід очікувати пекельної атмосфери.
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