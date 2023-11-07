В ніч з 6 на 7 листопада відбулося кілька масових зіткнень між вболівальниками команд, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Все почали близько 50 ультрас Мілана, які увірвалися в район Навільї, де скупчилися прихильники ПСЖ. Сталося масове зіткнення, за мотивами якого один француз потрапив до лікарні у важкому стані. У нього знайшли два серйозні порізи на нозі, але лікарям вдалося запобігти гіршим наслідкам. Також були поранення у двох поліцейських – перший отримав удар тупим предметом у ногу, а другому розбили губу. Обоє обійшлись без госпіталізації, винуватця другого інциденту затримали.

Упродовж ночі відбулося ще кілька дрібніших бійок, які "гасили" місцеві правоохоронці. Сьогодні о 22:00 на Сан-Сіро слід очікувати пекельної атмосфери.

Folle notte di scontri sui Navigli e non solo tra tifosi del Milan e del Psg: un accoltellato e diversi feriti#Milano #Milan #Psg pic.twitter.com/okIoVqSBCA — Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) November 7, 2023

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