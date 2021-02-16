Болельщики Барселоны своеобразно помогли своей команде накануне противостояния с ПСЖ.

Барселона – ПСЖ: анонс матча 1/8 финалу Лиги чемпионов

Так, в ночь перед матчем, фанаты запускали фейерверки под окнами гостиницы, где остановился парижский клуб. Главной целью этой акции было не дать игрокам ПСЖ отдохнуть как следует перед матчем Лиги чемпионов.

Отметим, что поединок Барселона – ПСЖ состоится уже сегодня, 16 февраля, начало в 22:00.

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