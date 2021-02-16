Гравці ПСЖ мали неспокійну ніч перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Вболівальники Барселони своєрідно допомогли своїй команді напередодні протистояння із ПСЖ.

Барселона – ПСЖ: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Так, у ніч перед матчем, фанати запускали феєрверки під вікнами готелю, де зупинився паризький клуб. Головною метою цієї акції було не дати гравцям ПСЖ відпочити як слід перед матчем Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що поєдинок Барселона – ПСЖ відбудеться вже сьогодні, 16 лютого, початок о 22:00.

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