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Фанат Шальке был арестован за нападение на болельщика Манчестер Сити

19:02 18 Читати українською
Фанат Шальке был арестован за нападение на болельщика Манчестер Сити
Ультрас Гельзенкирхен / соцсети

В Германии полиция арестовала 30-летнего фаната Шальке, который нанес огромное повреждение болельщику Манчестер Сити.

Немецкая полиция арестовала 30-летнего фаната Шальке за атаку болельщика Манчестер Сити после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2).

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32-летний английский фанат получил огромное повреждения головы, которое могло стать для него смертельным.

Подозреваемый относится к хулиганской фирме "Хугос", которая является частью движения Ultras Gelsenkirchen.

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Лига чемпионов1/8 финалаФелтинс-арена (Гельзенкирхен)

Шальке - Манчестер Сити: Среда 20 февраля 2019

Шальке
Матч окончен
2 : 3
Манчестер Сити
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Теги
ультрас футбольные фанаты Шальке - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Шальке Шальке Лига чемпионов Германия
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