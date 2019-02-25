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Фанат Шальке був заарештований за напад на вболівальника Манчестер Сіті

19:02 15 Читать на русском
Фанат Шальке був заарештований за напад на вболівальника Манчестер Сіті
Ультрас Гельзенкірхен / соцмережі

У Німеччині поліція заарештувала 30-річного фаната Шальке, який завдав величезних пошкоджень вболівальнику Манчестер Сіті.

Німецька поліція заарештувала 30-річного фаната Шальке за атаку вболівальника Манчестер Сіті після першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (3:2).

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Манчестер Сіті: Середа 20 лютого 2019

Шальке
Матч завершено
2 : 3
Манчестер Сіті
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Теги
ультрас футбольні фанати Шальке - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Шальке Шальке Ліга чемпіонів Німеччина
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