Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш не скрывал разочарования от ничьей с Динамо (0:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.

"Бенфика не смогла полностью показать свой уровень игры. Мы не создали достаточно отличных моментов для взятия ворот. Мы контролировали почти всю игру, но не смогли завершить ее.

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Мы настраивались на такой поединок, но мы не полностью удовлетворены, поскольку не выиграли. В футболе не всегда побеждает тот, кто ведет игру. За две минуты до конца мы почти проиграли матч, в котором если кто и заслужил победу, то это Бенфика", – цитирует Жезуша пресс-служба "орлов".

Добавим, что в параллельном матче группы Е Бавария разбила Барселону со счетом 3:0.

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