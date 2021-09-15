Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш не приховував розчарування від нічиєї з Динамо (0:0) у 1-му турі Ліги чемпіонів.

"Бенфіка не змогла повністю показати свій рівень гри. Ми не створили достатньо чудових моментів для взяття воріт. Ми контролювали майже всю гру, але не змогли довершити її.

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Ми налаштовувалися на такий поєдинок, але ми не повністю задоволені, оскільки не виграли. У футболі не завжди перемагає той, хто веде гру. За дві хвилини до кінця ми майже програли матч, в якому якщо хтось і заслужив перемогу, то це Бенфіка", – цитує Жезуша прес-служба "орлів".

Додамо, що в паралельному матчі групи Е Баварія розбила Барселону з рахунком 3:0.

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