Полузащитник "горняков" Михаил Мудрик прокомментировал выступления своей команды в самом престижном евротурнире перед дуэлью с Реалом.

"Я думаю, что результат в обоих матчах (с РБ Лейпциг и Селтиком, – прим.) не был случайностью, а стал закономерностью и следствием нашей работы и командного духа.

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Если и были моменты, где нам повезло, то везет сильнейшим. Если команда хочет добиваться результатов, то должна выходить заряженной только на результат и победу. Цели и амбиции, как и на каждый матч, – добиваться результата. Ночь Лиги чемпионов всегда особенная, поэтому хочется продемонстрировать лучший футбол и добиться результата.

Считаю, что сейчас раскрыл свой потенциал всего на 20%, мне еще предстоит совершенствовать много игровых и неигровых моментов. Это только начало, меня ждет много работы впереди. Нужно работать еще больше!

Будет ли важна персона Луки Модрича в предстоящем матче? Хорват – сердце Реала. Это сильный футболист, и от него многое зависит в игре соперника. Считаю Модрича и других футболистов Реала сильными как индивидуально, так и командно. Следует готовиться, а выйдет ли у нас все – другой вопрос", – сказал Мудрик на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок с Реалом в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится уже завтра, 5 октября, в Мадриде. Начало встречи в 22:00. После 2-х туров "горняки" идут в турнирной таблице группы F с 4 очками вторыми, отставая от "сливочных" на 2 пункта.

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