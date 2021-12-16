"Между Криштиану и мной существует сильная связь. Он всегда помогал мне, и мы до сих пор часто общаемся в Whatsapp. Я думаю, что он один из лучших людей, которых я когда-либо встречал.

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Я легко могу сказать, что лучше иметь его в своей команде, чем против. Он имеет значение. Посмотрите, что он сделал в Лиге чемпионов. Был бы Манчестер Юнайтед без него в 1/8 финала? Нет", – цитирует Демираля Football Italia.

Напомним, Роналду отметился 6 голами на групповом этапе ЛЧ, в том числе трижды расстроив Аталанту. МЮ финишировал первым, а Малиновский и компания с третьего места опустились в Лигу Европы.

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