На стадии, которая фактически может именоваться 1/16 финала, встречаются обладатели вторых мест из группового этапа ЛЕ (в ранге сеяных) и команды, занявшие третьи строчки в ЛЧ (соответственно – несеянные). "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы в этой новости (не забывайте обновлять страницу, начиная с 14:00). На этом этапе УЕФА разводит представителей одной ассоциации. К примеру, Аталанта Малиновского не может поспасть на Лацио и Наполи, а Барселона – на Бетис либо Реал Сосьедад.

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Сеяные команды ответный матч проводят дома. На этом этапе повышенный интерес вызывает также Шериф, который с украинским тренером Юрием Вернидубом выбил Шахтер из еврокубков. В свою очередь Барселона лишила киевское Динамо права сыграть хотя бы на стадии Лиги Европы. Интересно, что в ЛЕ сыграет лучший бомбардир предыдущего сезона ЛЧ Эрлинг Холанд. Победители дуэлей отчетной стадии встретятся в 1/8 финала с командами, выигравшими свои группы в Лиге Европы. Первые стыковые поединки ЛЕ состоятся 17 февраля, ответные матчи запланированы на 24 февраля.

Результаты жеребьевки 1/8 ЛЧ – Зинченко, Яремчук и компания узнали соперников

Сеяные

Бетис (ESP)

Брага (POR)

Динамо Загреб (CRO)

Лацио (ITA)

Наполи (ITA)

Олимпиакос (GRE)

Реал Сосьедад (ESP)

Рейнджерс (SCO)

Несеяные

Аталанта (ITA)

Барселона (ESP)

Боруссия Дортмунд (GER)

Зенит (RUS)

Порту (POR)

РБ Лейпциг (GER)

Севилья (ESP)

Шериф (MDA)