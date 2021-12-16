"Якби не Роналду, то МЮ не вийшов би в 1/8 фіналу ЛЧ": партнер Маліновського розповів про особливий зв'язок з легендою
Захисник Аталанти Мері Деміраль віддав належне Кріштіану Роналду, з яким перетинався у Ювентусі.
"Між Кріштіану та мною існує сильний зв'язок. Він завжди допомагав мені, і ми досі часто спілкуємось у Whatsapp. Я думаю, що він один із найкращих людей, яких я коли-небудь зустрічав.
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Я легко можу сказати, що краще мати його у своїй команді, ніж проти. Він має значення. Подивіться, що він зробив у Лізі чемпіонів. Чи був би Манчестер Юнайтед без нього в 1/8 фіналу? Ні", – цитує Деміраля Football Italia.
Нагадаємо, Роналду відзначився 6 голами на груповому етапі ЛЧ, зокрема тричі засмутивши Аталанту. МЮ фінішував першим, а Маліновський і компанія з третього місця опустилися в Лігу Європи.
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