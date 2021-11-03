"Прекрасный вечер, хороший результат. Если бы не магия Роналду, то было бы еще лучше, но у нас есть что отпраздновать с нашими болельщиками, ведь мы встречались с одним из крупнейших клубов Европы. Победа была бы идеальным результатом, и мы были близки к ней.

Спасательный шедевр Роналду и детская ошибка Де Хеа в видеообзоре матча Аталанта – Манчестер Юнайтед – 2:2

Мы очень гордимся. Мы счастливы на 80 процентов, остальные 20 – это печаль, ведь когда пропускаешь в добавленное время, это разочаровывает. Победа реально повысила бы наши шансы на выход в плей-офф. Но они еще есть, и все по-прежнему зависит от нас самих", – приводит слова Гасперини Football-Italia.

Напомним, Аталанта упустила победу над Манчестер Юнайтед на последних минутах (2:2), а главным героем встречи стал Криштиану Роналду. Португалец оформил дубль, забив решающий гол в компенсированное время.

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