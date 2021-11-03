"Чудовий вечір, гарний результат. Якби не магія Роналду, то було б ще краще, але ми маємо що відсвяткувати з нашими вболівальниками, адже ми зустрічалися з одним із найбільших клубів Європи. Перемога була б ідеальним результатом, і ми були близькими до неї.

Рятівний шедевр Роналду і дитяча помилка Де Хеа у відеоогляді матчу Аталанта – Манчестер Юнайтед – 2:2

Ми дуже пишаємось. Ми щасливі на 80 відсотків, решта 20 – це смуток, адже коли пропускаєш у доданий час, це розчаровує. Перемога реально підвищила б наші шанси на вихід у плей-офф. Але вони ще є, і все, як і раніше, залежить від нас самих", – наводить слова Гасперіні Football-Italia.

Нагадаємо, Аталанта втратила перемогу над Манчестер Юнайтед на останніх хвилинах (2:2), а головним героєм зустрічі став Кріштіану Роналду. Португалець оформив дубль, забивши вирішальний гол у компенсований час.

Аталанта знову втратила перемогу над Ман Юнайтед – дубль Роналду, феєрія Сапати, Маліновський не зіграв вперше у сезоні