Главный тренер Башакшехира Окан Бурук высказался о ситуации, которая случилась во время противостояния ПСЖ и Башакшехира в 6-м туре ЛЧ.

"Вебо был очень, очень расстроен. Мы поддержали его, но чувствовать себя плохо должен был не он. Виновник – тот, кто произнес эти слова. Именно ему должно быть плохо.

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Мы показали, что поддерживаем Вебо. Мы должны прекратить этот расизм и жить вместе. Слова Демба Ба были священными. Очень важные слова", – цитирует Бурука Goal.com.

Напомним, резервный арбитр Себастьян Колтеску назвал ассистента главного тренера турок Пьера Вебо "черным", что вызвало скандал. Рефери обвинили в расизме и главный тренер Башакшехира решил забрать свою команду с поля. Матч доиграли вчера, 9 декабря. ПСЖ разгромил Истанбул со счетом 5:1.

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