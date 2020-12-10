Головний тренер Башакшехіра Окан Бурук висловився щодо ситуацїі, яка трапилась під час протистояння ПСЖ та Башакшехіра в 6-му турі ЛЧ.

"Вебо був дуже, дуже засмучений. Ми підтримали його, але почуватись погано повинен був не він. Винуватець – той, хто вимовив ці слова. Саме йому має бути погано.

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Ми показали, що підтримуємо Вебо. Ми повинні припинити цей расизм і жити разом. Слова Демба Ба були священними. Дуже важливі слова", – цитує Бурука Goal.com.

Нагадаємо, резервний арбітр Себастьян Колтеску назвав асистента головного тренера турків П'єра Вебо "чорним", що спричинило скандал. Рефері звинуватили у расизмі і головний тренер Башакшехіра вирішив забрати свою команду з поля. Матч дограли вчора, 9 грудня. ПСЖ розгромив турків з рахунком 5:1.

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