Алленаторе Аталанти Джан П'єро Гасперіні очікує на серйозну боротьбу у виконанні своїх підопічних у матчі з чинними чемпіонами Прімери.

"Ми поїдемо в Мадрид не заради прогулянки. Буде важко відігратися, але нам у будь-якому випадку було б важко, навіть якби не було 0:1 в першому матчі.

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У тій грі нам довелося багато терпіти, оборонятися, через вилучення ми не змогли зіграти 11 на 11. Подивимося. Сподіваємося пройти далі", – цитує Гасперіні Football Italia.

Відзначимо, перша зустріч 1/8 Ліги чемпіонів між мадридцями та бергамасками завершилась мінімальною перемогою Реала (1:0). Матч-відповідь відбудеться 16 березня о 22:00.

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