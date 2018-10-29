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Джеко стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

26 октября 14:37 19 Читати українською
Джеко стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Эдин Джеко / AFP

Определился лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

Болельщики выбрали форварда Ромы Эдина Джеко лучшим футболистом недели по итогам 3-го тура Лиги чемпионов, сообщает официальный Twitter самого престижного клубного турнира мира.

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Босниец дублем и ассистом помог Роме разгромить ЦСКА. 32-летний футболист в голосовании опередил нападающего Ливерпуля Мохаммеда Салаха, обидчика Шахтера Давида Сильву и защитника Боруссии Дортмунд Ашрафа Хакими.

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Рома - ЦСКА Москва: Вторник 23 октября 2018

Рома
Матч окончен
3 : 0
ЦСКА Москва
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