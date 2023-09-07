Кривбасс уступил Парижу в рамках полуфинала первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Женская Лига чемпионов, квалификация, первый раунд

Париж – Кривбасс – 4:0

Голы: Дюфур, 25, 56, 59, Корошец, 72

Женская команда Кривбасса провела свой дебютный матч в Лиге чемпионов. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о первом в истории поединке криворожцев на евроарене.

Кривбассу понадобилось всего два года, чтобы преодолеть путь от создания команды до ее выхода на международный уровень. В прошлом сезоне "красно-белые" были слабее только Ворсклы, а со всеми остальными разбирались максимально уверенно. Впрочем, нужно понимать, что полтавчане – это "переодетый" гегемон нашего женского футбола Жилстрой-2, а криворожцы формировались на основе николаевской Ники.

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Соперником украинок был ФК Париж. На этот момент – третья сила чемпионата Франции. Там доминирует Лион (одна из сильнейших команд Европы), которому пытается составить конкуренцию ПСЖ. Париж после выхода в элитный дивизион, случившийся семь лет назад, всегда находился рядом с лучшими. Последние два сезона выигрывал бронзовые медали.

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Первые минуты матча показали, что украинки (и легионерки) приехали не на экскурсию. Париж ответил еще острее – голкиперу Кривбасса пришлось продемонстрировать свое мастерство. Дальше подобного обмена моментами не было. Представительницы Франции постепенно установили контроль над мячом и ситуацией. Правда, назвать их атаки острыми можно только с преувеличением.

Кривбасс неплохо держался, а пропустил, когда сам решил пойти вперед. Построить хорошую позиционную атаку не получилось. Вместо этого парижанки организовали стремительный выпад, где без проблем реализовали численное преимущество. Точный удар в активе Дюфур, для которой это дебютный гол в составе Парижа. Она же на старте второго тайма прибила надежды украинок на камбэк, оформив хет-трик. Особо отметим второй гол Жули – роскошный удар в девятку после передачи пяткой.

Получив такое преимущество в счете, тренерский штаб Парижа начал активно проводить замены. Однако не с целью успокоить игру. Француженки все равно активно шли вперед и вскоре забили четвертый гол. После подачи с фланга защитницы Кривбасса просто наблюдали, расстреливают их ворота. Париж одержал победу и в решающем раунде за право сыграть в группе Лиги чемпионов встретится с лондонским Арсеналом. Кривбасс еще проведет матч с Линчепингом, который уже не имеет турнирного значения.