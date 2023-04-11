Виктор Осимхен и Джованни Симеоне не смогут сыграть с Миланом в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

В Наполи до последнего момента надеялись, что Виктор Осимхен успеет восстановиться к первому четвертьфиналу ЛЧ с Миланом, но ожидания не оправдались. Нигерийский форвард не попал в заявку на эту игру, информирует официальный Твиттер неаполитанского клуба.

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Осимхен травмировался в стане национальной сборной Нигерии, и с тех пор не играл. Он пропустил матч с Миланом в чемпионате, а также встречу с Лечче.

Предполагалось, что в Лиге чемпионов его заменит Джованни Симеоне, но сын главного тренера Атлетико также травмировался. В матче с Лечче он вышел на замену, а потом досрочно покинул поле из-за проблем с задней поверхностью бедра.

У Лучано Спаллетти осталось три варианта на позиции центрфорварда: Джакомо Распадори, Ирвинг Лосано и Элиф Эльмас. Македонец может сыграть "ложную девятку".

Матч Милан – Наполи состоится в среду, 12 апреля.

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