Наполи в прошлом туре проиграл Милану (0:4) и должен был реабилитироваться перед фанатами. Лечче перед матчем с лидером Серии А потерпел пять поражений подряд. Конечно, неаполитанцы завладели инициативой, но быстрый гол забить не смогли. Только на 18-й минуте подопечным Спалетти удалось открыть счет. Мяч засчитали ошибочно. У Кима был офсайд, но арбитры не верно оценили момент. В начале второго тайма Ди Франческо подарил шанс Лечче на ничью. Через 12 минут Наполи снова вышел вперед.

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Наполи таким образом набрал 74 балла, оторвавшись от второго места на 19 очков. Лечче держится в восьми пунктах от зоны вылета.

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