Віктор Осімхен і Джованні Сімеоне не зможуть зіграти з Міланом у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

У стані Наполі до останнього моменту сподівалися, що Віктор Осімхен встигне відновитися до першого чвертьфіналу ЛЧ з Міланом, але очікування не виправдалися. Нігерійський форвард не потрапив до заявки на цю гру, інформує офіційний Твіттер неаполітанського клубу.

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Осімхен травмувався в стані національної збірної Нігерії, і відтоді не грав. Він пропустив матч із Міланом у чемпіонаті, а також зустріч із Лечче.

Передбачалося, що в Лізі чемпіонів його замінить Джованні Сімеоне, але син головного тренера Атлетіко також травмувався. У матчі з Лечче він вийшов на заміну, а потім достроково покинув поле через проблеми із задньою поверхнею стегна.

У Лучано Спаллетті залишилося три варіанти на позиції центрфорварда: Джакомо Распадорі, Ірвінг Лосано та Еліф Ельмас. Македонець може зіграти "приховану дев'ятку".

Матч Мілан – Наполі відбудеться в середу, 12 квітня.

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