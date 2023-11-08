Атлетико повел в счете уже на 6 минуте – Гризманн не без помощи рикошета поразил ворота Селтика с линии штрафной. Шотландцы остались в меньшинстве на 23 минуте после прямой красной Маэды. Мадридцы воспользовались численным преимуществом лишь под конец тайма – Хименес сбросил головой на Морату, а тот без проблем занес мяч в ворота.

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На 60-й минуте Гризманн оформил дубль в акробатическом прыжке. Лино появился на поле на 64 минуте, а уже через 2 минуты эффектно положил мяч в дальний угол. Мората и Сауль добили соперника – обоим также ассистировал Лино.