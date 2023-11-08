Атлетіко повів у рахунку вже на 6 хвилині – Грізманн не без допомоги рикошету вразив ворота Селтіка з лінії штрафного. Шотландці залишились у меншості на 23 хвилині після прямої червоної Маеди. Мадридці скористались чисельною перевагою лише під кінець тайму – Хіменес скинув головою на Морату, а той без проблем заніс м'яч у ворота.

Атлетіко з дублями Грізманна і Морати у більшості розгромив Селтік, Лаціо завдяки 200-му голу Іммобіле здолав Фейєнорд

На 60-й хвилині Грізманн оформив дубль в акробатичному стрибку. Ліно з'явився на полі на 64 хвилині, а вже через 2 хвилини ефектно поклав м'яч у дальній кут. Мората та Сауль добили суперника – обом також асистував Ліно.