Фейеноорд не удалось добыть вторую победу на групповом этапе Лиги чемпионов в выездном матче против Атлетико. Роттердамская команда дважды вела в счёте, но решающую роль сыграл индивидуальный класс двух лучших нападающих соперника, Альваро Мораты и Антуана Гризманна.

Атлетико удержал нервную победу над Фейенордом в Лиге чемпионов – Гризманн забил через себя, Облак не раз спасал

Мората оформил дубль, благодаря чему вышел на третье место в списке лучших испанских бомбардиров Лиги чемпионов. В матче с Фейеноордом форвард Атлетико забил свой 24-й мяч в этом турнире. Выше него – только Фернандо Морьентес (33 мяча) и Рауль Гонсалес (71 гол).

Согласно Opta, Гризманн забил самый поздний мяч до перерыва с тех пор, как компания ведёт подсчёт подобной статистики. Француз забил, когда часы показывали 47:49 и тем самым "обновил" рекорд Лионеля Месси за 2011-й год – тогда аргентинец забил в ворота Арсенала на 47:46.