Манчестер Сіті здобув вольову перемогу в домашній зустрічі з чемпіоном Сербії (3:1). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Opta веде статистику матчів Ліги чемпіонів із сезону 2003/04, і відтоді жодна з команд не завдавала по воротах суперника 22 удари за перший тайм. Дивно, але Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли, відзначившись таким феноменальним показником, не зумів пробити ворота Црвени Звезди до перерви! Ба більше, "містяни" отримали "гол у роздягальню" – на 45-й хвилині форвард сербської команди Букарі засмутив Едерсона.

Манчестер Сіті помучився з Црвеною Звездою в ЛЧ – 13 сейвів, програний тайм, збитий приціл Холанда, дубль чемпіона світу

Манчестер Сіті згадав як забивати тільки після перерви. Після отриманих інструкцій від Гвардіоли Хуліан Альварес оформив дубль, а автор переможного м'яча в останньому фіналі Ліги чемпіонів Родрі оформив третій – контрольний – постріл.