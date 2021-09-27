"Это игра Лиги чемпионов, и мы должны хорошо к ней подготовиться. Мы с нетерпением ждем возвращения на Сантьяго Бернабеу. Шериф – это команда, которая хорошо играет. Нам нужно быть осторожными. Мы не так много знаем об этой команде, но они хорошо организованы. Нам нужны три очка, чтобы комфортно выйти из группы.

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Сложно говорить о сравнении с Зиданом, потому что игроки немного изменились, состав изменился, и я не хочу сравнивать эту команду с той, что была у Зидана. Зизу сделал все, что мог. Я бы тоже хотел выиграть три Лиги чемпионов подряд. Надеюсь, что смогу выиграть еще одну", – цитирует Анчелотти today.in-24.com.

К слову, матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов Реал – Динамо состоится завтра, 28 сентября. Стартовый свисток на стадионе Сантьяго Бернабеу прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Обе команды в первом туре победили – Интер и Шахтер соответственно.

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