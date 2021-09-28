Одразу 14 гравців основного складу "чорних орлів" не зможуть зіграти проти Аякса. Матч з нідерландцями пропустять Франсіско Монтеро, Велінтон, Неджип Уйсал, Мехмет Топал, Міралем П'яніч, Саліх Учан, Огузхан Оз'якуп, Атіба Хатчінсон, Кайл Ларін, Жорж-Кевін Н'Куду, Рашид Геззаль і Кенан Караман.

Анчелотті: Я б теж хотів виграти три Ліги чемпіонів поспіль, як Зідан

Також епідемія травм торкнулась двох колишніх зірок української Прем'єр-ліги – екс-оборонця Динамо Домагоя Віди та екс-форварда Шахтаря Алекса Тейшейри. Під питанням участь ще й Гювена Ялчіна та Айдіна Хасіча.

Наставник Бешикташа Серген Ялчін розуміє всю глибину проблеми. "Ми, як команда, переживаємо важкі часи. Хочу сказати про це відкрито. Останні десять днів у нас все дуже погано. Це дуже обмежує наші можливості. Ми будемо повністю залежати від плану гри суперника і навряд чи зможемо нав'язати свій стиль", – цитує фахівця Sport.pl.

До слова, протистояння знедоленого Бешикташа з Аяксом відбудеться сьогодні, 28 вересня. Стартовий свисток на Амстердам Арені пролунає о 19:45.

Магічний Маліновський дав майстер-клас Шахтарю, Баварія змушує Динамо тремтіти, Арсенал і Барса віджили – огляд вікенду