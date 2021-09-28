Драма Бешикташа: турки втратили екс-зірок Динамо і Шахтаря та ще 12 гравців основи перед поєдинком ЛЧ
Турецький гранд зіткнувся із нечуваними втратами напередодні матчу другого туру Ліги чемпіонів проти Аякса.
Одразу 14 гравців основного складу "чорних орлів" не зможуть зіграти проти Аякса. Матч з нідерландцями пропустять Франсіско Монтеро, Велінтон, Неджип Уйсал, Мехмет Топал, Міралем П'яніч, Саліх Учан, Огузхан Оз'якуп, Атіба Хатчінсон, Кайл Ларін, Жорж-Кевін Н'Куду, Рашид Геззаль і Кенан Караман.
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Також епідемія травм торкнулась двох колишніх зірок української Прем'єр-ліги – екс-оборонця Динамо Домагоя Віди та екс-форварда Шахтаря Алекса Тейшейри. Під питанням участь ще й Гювена Ялчіна та Айдіна Хасіча.
Наставник Бешикташа Серген Ялчін розуміє всю глибину проблеми. "Ми, як команда, переживаємо важкі часи. Хочу сказати про це відкрито. Останні десять днів у нас все дуже погано. Це дуже обмежує наші можливості. Ми будемо повністю залежати від плану гри суперника і навряд чи зможемо нав'язати свій стиль", – цитує фахівця Sport.pl.
До слова, протистояння знедоленого Бешикташа з Аяксом відбудеться сьогодні, 28 вересня. Стартовий свисток на Амстердам Арені пролунає о 19:45.
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