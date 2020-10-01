Після важкої виїзної перемоги над Бетісом на вихідних Зінедін Зідан вдався до ротації. На домашній матч проти Вальядоліда він залишив у запасі Менді, Карвахаля та Едегора – норвежця на позиції атакувального хавбека змінив Іско, замість травмованого Крооса в основі з'явився Модріч, а позицію правого фулбека закрив Одріосола. Лунін продовжив спостерігати за діями Куртуа з лавки, а от Йовіч у другому матчі поспіль потрапив у старт.

Господарі почали доволі спокійно. Настільки спокійно, що вже на 6-й хвилині гості могли відкрити рахунок внаслідок прострілу на 11-метрів під удар Вайсману – нападник пробив з відскоком, але занадто слабко для Куртуа. Цей момент змусив Реал прокинутись, і вже на 10-й мадридці могли відкрити рахунок: Йовіч продерся на лівий край штрафного та викотив пас на кут воротарського під удар Марсело, але його заблокував Хаві Санчес; на добиванні зіграв Вальверде, пробивши в лівий нижній – Хіменес парирував. На 18-й хвилині "вершкові" змарнували ще одну можливість відзначитись: Модріч відібрав м'яч у центрі, віддав Іско, той запустив Вальверде правим флангом, а Феде прострілив у карний майданчик на Йовіча – Лука метрів з 12-ти спрямував сферу над поперечиною!

Після цього епізоду гра заспокоїлась. Мадридці непогано рухали м'яч і пресингували, однак у завершальній фазі обмежувались банальними подачами або невдалими вриваннями – Вальядолід же огризався контратаками. Одну з найкращих на 28-й хвилині запоров Плано, замість пострілу з лівого краю штрафного викотивши неточну поперечну передачу. "Бланкос" могли покарати за марнотратство на 35-й, коли Йовіч отримав своєчасний пас від Модріча й вистрілив з лівої половини штрафного, але м'яч поцілив у сітку тільки із зовнішнього боку. Гості відповіли двома дальніми ударами у виконанні Орельяни та Вальдо – перший відправився в руки Куртуа, а другий промайнув повз ворота. Зрештою, у доволі спокійному темпі матч дійшов до перерви.

Другий тайм Реал розпочав із неймовірного моменту: Йовіч замкнув подачу з кутового ударом головою в лівий нижній кут, Хіменес парирував його перед собою, а Каземіро при добиванні метрів з п'яти влучив у поперечину! Вальядолід, однак, не збирався бути хлопчиком для биття, огризнувшись контратакою 3-в-3 з неточним пасом, небезпечним пострілом Вальдо повз дальній кут на 53-й хвилині та ударом Вайсмана з лінії штрафного на 55-й – Куртуа врятував Мадрид. Розуміючи, що лижі не їдуть, Зінедін Зідан провів потрійну заміну – Карвахаль вийшов замість Одріосоли, Вінісіус змінив Йовіча, а Іско поступився місцем на полі Асенсіо.

Реал одразу підтиснув суперника. Перший "дзвіночок" пролунав на 63-й хвилині, коли Марсело прибрав захисника, увійшов у карний майданчик і пробив з правої (невдало). На 65-й же Мадрид таки забив: Вінісіус перед штрафним відібрав м'яч у Гонсалеса, проштовхнув його на Вальверде, а Феде викотив пас вправо у карний майданчик на Бензема – "круглий" двома рикошетами від захисників відлетів на Вінісіуса, який стояв прямо перед Хіменесом. Жуніор одразу ж розстріляв ворота – 1:0!

Вальдолід не здавався. На 69-й хвилині Рауль Гарсія влетів на лівий край штрафного й з гострого кута несподівано пробив у ближню дев'ятку. Куртуа парирував, а на 73-й хвилині ще й дістав потужний дальній пастріл від Вальдо. Реал також не сидів без діла: на 75-й метрів з 22-х Бензема стріляв під праву стійку (Хіменес врятував), а на 77-й хвилині Карім вигриз м'яч у центрі й разом з Вінісіусом тікав на ворота гостей – втім, у завершенні епізоду француз виконав дуже кволий пас, дозволивши захисникам накрити Жуніора. На 82-й Модріч перехопив пас прямо на лінії штрафного й одразу ж завдав удар у праву стійку – навіть Вінісіус був до нього неготовим, не зігравши на добиванні.

В ендшпілі поєдинку обидві команди могли змінити рахунок. Вальядолід був ближчим до голу – так, на 87-й хвилині Ервіас пройшов до правого кута карного майданчика й потужно пробив у ближню дев'ятку, але м'яч лише зачепив зовнішній бік сітки. У Реала нічого конкретного не можна було згадати до 90+3-ї хвилини, коли Вінісіус вискочив віч-на-віч з Хіменесом, але невдало пробив у руки голкіперу. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу мадридців.