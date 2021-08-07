Защитник Шахтера Додо подилвся мыслями о матче 3-го тура УПЛ против Александрии после поединка в Лиге чемпионов против Генка посреди недели.

"С приходом Мистера к команде с самого начала сборов мы уделяли немало внимания физической подготовке. Думаю, коллектив готов. Я говорил с другими ребятами, которые играли с Генком, и скажу, что все уже восстановились и чувствуют себя хорошо. Считаю, сборы отлично повлияли на наши физические кондиции, мы готовы функционально.

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Трудно ли проводить по 2 матча в неделю уже с начала сезона? Конечно, непросто. Прекрасно это понимаем, но должны играть в плей-офф по итогам прошлого сезона. Сейчас главное – побеждать в каждом матче, поскольку в этом году мы хотим стать намного лучше.

Ожидания от матча с Александрией? Хорошие. Лично я уже встречался с Александрией и забивал ей, мне нравится играть с этой командой. Думаю, мы будем подготовленными, ведь нам, несомненно, нужно получить 9 очков – это наша цель. Для нас каждый поединок – финал: что с Генком в Лиге чемпионов, что с Александрией в УПЛ должны выступать на одном уровне.

Мы всего два месяца с новым тренером, но уже многому смогли научиться. Думаю, нужно еще время, чтобы выйти на более высокий уровень. Считаю, в первых трех поединках команда проявила себя достойно, поэтому с каждым разом будет все лучше", - поделился Додо в комментарии Shakhtar News.

Напомним, матч Шахтер – Александрия состоится уже сегодня, 7 августа, начало встречи в 19:30.

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