Захисник Шахтаря Додо поділвся думками про матч 3-го туру УПЛ проти Олександрії після поєдинку в Лізі чемпіонів проти Генка посеред тижня.

"З приходом Містера до команди від самого початку зборів ми приділяли чимало уваги фізичній підготовці. Гадаю, колектив готовий. Я говорив з іншими хлопцями, які грали з Генком, і скажу, що всі вже відновилися й почуваються добре. Уважаю, збори відмінно вплинули на наші фізичні кондиції, ми готові функціонально.

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Чи важко проводити по 2 матчі на тиждень вже з початку сезону? Звісно, непросто. Чудово це розуміємо, проте маємо грати в плей-оф за результатами минулого сезону. Наразі головне – перемагати в кожному матчі, оскільки цього року ми хочемо стати набагато краще.

Очікування від матчу з Олександрією? Гарні. Особисто я вже зустрічався з Олександрією та забивав їй, мені подобається грати з цією командою. Гадаю, ми будемо підготовленими, адже нам, безсумнівно, потрібно здобути 9 очок – це наша мета. Для нас кожен поєдинок – фінал: що з Генком у Лізі чемпіонів, що з Олександрією в УПЛ повинні виступати на одному рівні.

Ми лише два місяці з новим тренером, але вже багато чого змогли навчитися. Гадаю, потрібен ще час, аби вийти на більш високий рівень. Уважаю, у перших трьох поєдинках команда виявила себе гідно, тож з кожним разом буде все краще", – поділився Додо у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, матч Шахтар – Олександрія відбудеться вже сьогодні, 7 серпня, початок зустрічі о 19:30.

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