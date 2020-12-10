"Мы будто полетели на луну. Это невероятные эмоции, которые невозможно описать. Нечасто приходится надеяться, что параллельный матч завершится ничьей 0:0. Добавленное время в матче Интер – Шахтер казалось нам вечностью.

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Против Реала мы не имели шансов, но в целом хорошо прошли групповой этап и можем гордиться собой. Мы можем создать проблемы любой команде, независимо от ее имени. Правда, нам нужно быть чуть ли не идеальными, но сейчас положительных моментов больше, чем негативных", – цитирует Крамера сайт УЕФА.

Напомним, Реал выиграл группу В, а Боруссия М финишировала второй. Шахтер с третьей строчкой спускается в Лигу Европы, а главный неудачник квартета Интер завершает еврокубковый путь.

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