"Ми наче полетіли на місяць. Це неймовірні емоції, які неможливо описати. Нечасто доводиться сподіватись, що паралельний матч завершиться нічиєю 0:0. Доданий час у матчі Інтер – Шахтар здавався нам вічністю.

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Проти Реала ми не мали шансів, але в цілому добре пройшли груповий етап і можемо пишатися собою. Ми можемо створити проблеми будь-якій команді, незалежно від імені. Щоправда, нам потрібно бути ледь не ідеальними, але зараз позитивних моментів більше, ніж негативних", – цитує Крамера сайт УЄФА.

Нагадаємо, Реал виграв групу В, а Борусія М фінішувала другою. Шахтар з третьою сходинкою спускається в Лігу Європи, а головний невдаха квартету Інтер завершує єврокубковий шлях.

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