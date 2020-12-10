Боруссия М проиграла Реалу в 6 туре Лиги чемпионов, но все-таки смогла пробиться в плей-офф.

Поединок "жеребцов" завершился раньше, поэтому они решили прямо на поле смотреть последние минуты матча в Милане.

Реал уверенно переиграл Боруссию М благодаря дублю Бензема – Мадрид и Гладбах прорвались в 1/8 финала Лиги чемпионов

Боруссия М безнадежно уступила Реалу (0:2) и надеялась только на ничью в параллельной встрече. Именно такой результат и расписали Интер и Шахтер (0:0). Подопечные Марко Розе взорвались эмоциональным криком, когда в Милане прозвучал финальный свисток.

Напомним, Реал выиграл группу В, а Боруссия М финишировала второй. Шахтер с третьей строчкой спускается в Лигу Европы, а главный неудачник квартета Интер завершает еврокубковый путь.

Шахтер удержал ничью с Интером, но вылетел из Лиги чемпионов – Трубин спас для "горняков" Лигу Европы