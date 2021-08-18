"В начале мы играли очень хорошо. Наверное, мы могли забить больше. А потом Монако играл лучше, контролировал мяч и имел моменты.

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Но мы заслужили эту победу. Ничего еще не решено, мы ждем вторую игру.

Что было самым сложным для Шахтера? Мы знали, что Монако – хорошая команда. Возможно, физически они сильнее, но мы лучше технически. Мы должны быть готовы и к следующей игре против них", – сказал Соломон в комментарии Terrikon.

Напомним, накануне "горняки" в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов одолели Монако со счетом 1:0. Ответный матч состоится через неделю, 25 августа. Начало встречи в 22:00.

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