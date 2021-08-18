"Для Шахтаря ще нічого не вирішено": Соломон очікує на запекле протистояння з Монако у матчі-відповіді Ліги чемпіонів
Півзахисник "гірників" Манор Соломон назвав головну перевагу українців над командою Ніко Ковача.
"На початку ми грали дуже добре. Напевно, ми могли забити більше. А потім Монако грав краще, контролював м'яч і мав моменти.
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Але ми заслужили цю перемогу. Нічого ще не вирішено, ми чекаємо другу гру.
Що було найскладнішим для Шахтаря? Ми знали, що Монако – хороша команда. Можливо, фізично вони сильніші, але ми кращі технічно. Ми повинні бути готові і до наступної гри проти них", – сказав Соломон у коментарі Terrikon.
Нагадаємо, напередодні "гірники" у першому поєдинку плей-офф Ліги чемпіонів здолали Монако з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 25 серпня. Початок зустрічі о 22:00.
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